Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaköy'de İbrahim Uz'a ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden bir fabrikanın servisindeki işçiler, itfaiyeye haber verdi.

Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük itfaiyelerinin müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 112 acil servis, NAK Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bulundu.

Kullanılamaz hale gelen evin uzun süredir boş olduğu ancak elektriğinin kesilmediği öğrenildi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

