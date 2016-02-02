Bilecik'te ev yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaköy köyünde İbrahim Uz'a ait iki katlı kullanılmayan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışmaya giden fabrika işçi servisindeki işçiler, yangını fark ederek, itfaiyeye haber verdi.

Bilecik ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçe itfaiyelerinin müdahalesi sonucu yangın, etrafındaki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın yerine 112 Acil Servis ekipleri, NAK Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu.

Kullanılamaz hale gelen evin uzun süredir boş olduğu ve elektriğinin kesilmediği öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

