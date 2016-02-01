Bilecik'te il encümen toplantısı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Encümeni Toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı.

Toplantı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, meclis üyeleri ile ilgili daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinin taşımalı eğitim kapsamında olması nedeniyle kapalı durumda bulunan köy okullarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan teknik raporlar uyarınca yıkım kararı alınan okulların köy imkanları ile gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak yıkılması ve enkazın İl Özel İdaresi imkanlarıyla kaldırılması, hemzemin geçitlerinin standardına kavuşturulması için gerekli imalatların İl Özel İdaresince yapılması, Gölpazarı ilçesinde 16 derslikli okul ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı için il genel meclisince tahsisi yapılan taşınmazın ifraz edilerek yeni oluşacak parselin Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi talepleri ile diğer gündem maddeleri görüşüldü.

