Bozüyük Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı

BİLECİK (AA) - Bozüyük Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Metristepe Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, BEBKA'nın açık bulunan 2016 yılı mali destek programlarından turizme yönelik küçük ölçekli altyapı, sürdürülebilir sanayi programları ile 2016 yılı teknik destek, doğrudan faaliyet ve mali destek kurumlarına, AB hibe programlarına yurt dışı ülkelerin hibe programları kapsamındaki hibe teklif çağrıları konusunun yetkilerinin Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya verilmesi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yazısına istinaden Yeni Mahalledeki 553 ada 15, 16, 17, 18, 19, ve 20. nolu parsellerde imar planı değişikliği talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi'nin gerçekleştireceği projelerin finansmanını sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışı bankalar fonlar, kredi kuruluşları gibi finans kurumlarından bağış, hibe, borçlanma ve proje kredileri için görüşmeler, anlaşmalar yapılması konusunda yetkinin Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya verilmesi konusu ile Bilecik İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Bozüyük Belediyesine kayıtlı kar motosikletinin, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bedelsiz devri konusu reddedildi.