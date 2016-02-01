BİLECİK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı II. Bölge Müdürlüğünce 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar günü kapsamında düzenlenen "Sulak alanlar ve yaşamımıza sunduğu katkılar" resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sulak alanların, doğal, yapay, devamlı, geçici, suları durgun, akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün suların, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler şeklinde tanımlandığını kaydetti.

Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilen sulak alanların, doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en önemli ekosistemleri olduğunu belirten Ayhan, "Sulak alanlar, yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenlerler. Sulak alanlar, yüksek bir ekonomik değere sahiptir. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm olanaklarıyla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlarlar" ifadesinde bulundu.

3 okulda 280 öğrenciye sulak alanlar konulu çeşitli eğitimler verdiklerini bildiren Ayhan, 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada, Murat Hüdavendigar Ortaokulundan Ebranur Gümüş'ün birinci, Osmangazi Ortaokulundan İklim Sarı'nın ikinci ve Murat Hüdavendigar Ortaokulundan Azra Çubuk'un üçüncü olduğunu bildirdi.

Dereceye giren öğrencilere hediye çeki ve plaket verildi.

