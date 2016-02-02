Sabunlar, üniversite öğrencilerinin ellerinde şekilleniyor

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenim görüp, Kredi Yurtlar Kurumu'nda barınan kız öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı "sabundan meyve sanatı" kursuna katılıyor.

Kursuna katılan üniversite öğrencileri, yoğrularak kıvama getirilen kalıp sabunlardan meyve gibi çeşitli şekillerde süs eşyaları yapıyor.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğreticisi Birsen Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle açılan kursa öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Yaklaşık 40 öğrenciyle ile çalışmalarını sürdüklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Sabunlar öğrencilerin elinde şekilleniyor. Osmanlı'ya kadar dayanan meyve sabunu sanatı eskiden sarayları süsleyip, mis kokular yayılmasında kullanılırmış. Anadolu'ya yayılmış olan sanatı elimizden geldiğince öğretmeye çalışıyoruz. Öğrenciler de sonuçları gördükçe daha çok iştahlanıyor. İlk başta biraz zorlandılar ama daha sonra severek yapmaya başladılar. Öğrenciler, severek daha hevesli yapıyorlar. Bir kısmını satıp paraya çevirmeye düşünüyorlar, bir kısmını da kendilerine saklayacaklar. Kendi el emekleri olduğu için kıyamıyorlar. İleride de değerlendirmeyi düşünen arkadaşlarımız var. Gençler, internette ve kafelerde zaman harcamayarak, burada bizimle hem sabunun yapım tekniğini öğreniyor hem de el sanatlarını geliştirmiş oluyorlar."

Çakır, kurs sonunda öğrencilere sertifika vereceklerini sözlerini ekledi.

