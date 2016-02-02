Yurtta kış

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle il genelinde 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının ulaşıma açılması için 2 kar savurma, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme aracı ve 120 personelle çalışma yürütülüyor.

Bingöl Belediyesi de 4 greyder, 6 kepçe, 4 damperli kamyon, 70 personel ile kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.