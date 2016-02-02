Ahlat ESO Başkanı Şeker'in "Emitt" tepkisi

BİTLİS (AA) - Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Mesut Şeker, 28-31 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na (Emitt), ilçedeki el sanatkarlarının davet edilmediğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır düzenlenen Emitt fuarına, Ahlat'tan hiç bir el sanatkarının davet edilmediğini iddia etti.

Ahlat'ın kültürel değerler bakımından zengin bir ilçe olduğunu ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Ancak ilçedeki el sanatkarlarının uluslararası olan Emitt fuarına götürülmemesi adil değil. El sanatları, bir ülkenin kültürel kişiliğinin en belirgin özelliğidir. Bitlis Anadolu el sanatlarına beşiklik yapmış en zengin il. Bitlis'in turizmine ve tanıtımına katkı yapacak en büyük zenginliğimiz yine el sanatlarımızdır. Maalesef yıllardır tüm taleplerimize rağmen Ahlat'tan bir tek sanatkarın fuara götürülmemesi bizi derinden üzmüştür. İlçemiz için önem arz eden bu konuda Valimiz Ahmet Çınar'dan destek bekliyoruz."