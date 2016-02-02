Ahlat'ta çini ve tezhip sanatı yeniden hayat bulacak

BİTLİS (AA) - Ahlat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince, Başbakanlık Tanıtma Fonuna sunulan "Çini ve Tezhip Sanatımız Yeniden Mimaride" Projesi onaylandı.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle kısa vadede ilçede yapılan kazı çalışmalarında elde buluntular arasında formu ve türü belirlenebilen ve Türk çini sanatının temelini oluşturan Selçuklu çini ve seramiklerinin işleneceğini belirtti.

Proje süresinin 12 ay, bütçesinin ise 150 bin lira olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde yaşayan ve çini seramik eğitimi almış 18 ile 29 yaş arasındaki 25 kadın eliyle, eski formuna uygun olarak yeniden çini üretimi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca ilçemizdeki Abdurrahman Gazi türbesinin, türbe şadırvanı ile 10 çeşmeyi restore edeceğiz. Çini ve tezhiple bezenmesi, Abdurrahman Gazi türbesinin ışıklandırılması, türbenin iç kısmı çiniyle donatılarak, pencere kenarlarına tezhip yapılacak. Türbe örtüsü de yeniden altın işlemeli olarak yapılacak."