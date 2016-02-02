BİTLİS (AA) - Bitlis Valiliğince organize edilen ve 2 gün sürecek olan "Bitlis İli Yatırım Alanları Çalıştayı" başladı.

Bitlis Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Bitlis Vali Vekilli Salih Altun, yatırım için emek, sermaye, işgücü ve müteşebbisin olması gerektiğini söyledi.

"Yatırımın olmazsa olmazı sermayedir. Klasik anlamda sermaye sadece parasal değerler değil, bunun yanında işgücü ve emekte olmalıdır" diyen Altun, şöyle konuştu:

"Emek, işgücü, sermaye ve müteşebbisin bir araya gelmesi gerekiyor. Eskiden pazar sorunu var diye bazı yatırımların yapılmıyordu. Ancak küreselleşen dünyada artık pazar sorunu da ortadan kaldırıldı. Bu pazar sorunları yapılan bölünmüş yollar, raylı sistemdeki gelişmeler ve iletişimdeki gelişmelerle son buldu. Artık dünyanın bir ucunda üretilen herhangi bir üründen, diğer uçtaki insanlar da anında haberdar olabiliyor. Yani artık pazar sorunu diye bir sorunda kalmamıştır. Müteşebbis ve işgücü sorunu gündemi meşgul ediyor. Bu sorunları da ortadan kaldırırsak, kalkınmayı başarabiliriz."

Sermayesi olmayıp da iş fikri olanlara çeşitli adlar altında fonlar sağlandığına ifade eden Altun, bunlara kalkınma ajanları, KOSGEB, KOBİ, ve değişik bankaların fon kullandırdığını dile getirdi.

Yatırım yapmak isteyenlere devletin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydeden Altun, "Bu anlamda çalıştayımız yararlı olacak. Çalıştay sonunda elde edilecek bilgiler, sonuç bildirgesinde toplanacak. Bu bildirge valiliğimize de sunulacak. Valilik olarak bunun takipçisi olacağız. Çalıştayda Bitlis'in yatırımlardaki mevcut durumu ve çözüm önerileri, geliştirilecek projeler, gelişmeye katkı sunacak yeni projeler ve yarım kalan projelerin neden hayata geçirilmediği konuları masaya yatırılacak" diye konuştu.

Çalıştaya, kurum amirleri, yatırımcılar ile Bitlis ve Tatvan'daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.