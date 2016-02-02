Bitlisli ressamın hayali gerçek oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde yaşayan Mevlan Acar, Gençlik Merkezinin girişimleriyle açılan resim atölyesinde hayallerini gerçekleştirme olanağı buldu.

Güzel Sanatlar Lisesinden 2013'de mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite okuyamayan 21 yaşındaki Acar, atölyeye dönüştürdüğü samanlıkta resimlerini yapmaya başladı. Hizan Gençlik Merkezi yetkilileri, Acar'ın daha iyi koşullarda çalışması için merkez bünyesinde atölye kurdu.

Hizan Kaymakamı Yakup Bölükbaşı, Hizan'da her alanda yetenekli gençlerin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"İlçemiz Gayda köyünde ikamet eden Mevlan Acar'ın resim yapmak için evinin samanlığını kullandığını öğrendikten sonra hayallerini daha iyi şartlarda gerçekleştirmesi için Hizan Gençlik Merkezi bünyesinde resim atölyesi açtık. İki yılla aşkındır hizmet veren merkezimizde Hizanlı gençlerin sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini geliştirmesini amaçlıyoruz. Gençlerin vatana ve millete yararlı bireyler olmaları en büyük hedefimiz. Geleceğimizin teminatı olan Mevlan ve diğer gençlerimize her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz."

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Hayrullah Bulduk ise genç ressamın elinden tutarak merkez bünyesinde resim atölyesi açtıklarını söyledi.

Maddi durumu iyi olmayan genç ressamın hayallerini çizmesi için büyün imkanları seferber etiğini ifade eden Bulduk, şöyle konuştu:

"2 yıl önce atıl durumda olan binamız Kaymakamlığın girişimleriyle Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü. Mevlan kardeşimizin samanlıkta resim çizdiğini duyunca, onun hayallerini gerçekleştirmesi için resim atölyesi açtık. Şimdi gençlik merkezinde çiziyor. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren merkezimiz gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yeteneklerini sergiliyor. Bin 300 üyemiz var. Merkezimizin tüm imkanlarından faydalanıyorlar. İlçemizin sadece olaylarla anılmaması, yetenekli gençlerin yeteneklerini sergileyebilmeleri ve kendilerine iyi bir gelecek sağlamak en büyük amacımız. Çalışmalarda bizden desteğini esirgemeyen kaymakamımıza, Hizan gençliği adına teşekkür ediyorum."

Genç ressam Mevlan Acar ise artık resimlerini gençlik merkezinde kurulan atölyede çizdiğini söyledi.

Acar, "Anadolu Ajansı haberimi yaptıktan sonra, yetkililer bana destek oldu. Şu an gençlik merkezinde çalışmalarımı yapıyorum. Hizan Kaymakamlığına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda hayallerimi gerçekleştiriyorum. Gençlik merkezinde yaklaşık 30 eser çizdim. Tek hayalim sergi açmak" ifadelerini kullandı.