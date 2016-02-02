Bitlis'te göl manzarası eşliğinde kayak keyfi

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesindeki Nemrut Kardelen Kayak Merkezi, kayakseverlere göl manzarası karşısında kayak yapma olanağı sunuyor.

Tatvan'a 13 kilometre uzaklıktaki Nemrut Dağı eteğinde bulunan kayak merkezi, Bitlis merkez ve ilçeleri ile çevre ilerden gelen kayaksevelerin akınına uğradı.

Bölgede kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayakseverler, Nemrut Krater Gölü ve Van Gölü arasındaki kayak merkezinde manzarayı izleyerek kayak yapma fırsatı buluyor.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlarla yarı yıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, Van Gölü manzarası karşısında kaymanın keyfini yaşadı.

Nemrut Kardelen Kayak Merkezi Müdürü Faruk Sinoğlu, AA muhabirine, kayak merkezine gelen kayakseverlerin güzel manzara karşısında kayak yaptığını söyledi.

Kayakseverlerin tesiste Nemrut Krater ile Van gölleri manzarası eşliğinde kayak yaptığını ifade eden Sinoğlu, şöyle konuştu:

"Burada kayak yaparken seyrine doyum olmayan manzarayla karşılaşıyorsunuz. Kayakseverlerimizi merkezde bazen muhteşem sis tabakasının üzerinde ağırlıyoruz. Merkezin zirvesine çıktığınızda Nemrut Krater Gölü'nü, aşağı kaydığınızda da Van Gölü'nü görüyorsunuz. Kayakseverler, mavi ve beyazın buluştuğu bu güzel manzara karşısında kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Böyle bir kayak merkezi bulamazsınız. Kayak merkezimizde yoğunluk yaşanıyor. Bitlis ve çevre illerden kayakseverler buraya gelerek eşsiz manzara karşısında kayak yapıyor. Yarıyıl tatilinden dolayı hafta içi her gün merkezimiz açık ve hizmet veriyor."

Kayakseverlerden Burak Bilişik ise Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir manzaraya sahip kayak merkezinin bulunmadığını belirterek, "Ülkemizdeki bütün kayak ve doğaseverleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayettulah Cenk Yasak da 10 yıldır profesyonel kayak yaptığını, Nemrut Krater Gölü manzarasına karşı kaymanın bambaşka bir güzellik olduğunu ifade etti.

Yasak, "Bu merkez doğal güzelliklere sahip. Merkezin bir tarafında Nemrut bir tarafında da Van Gölü var. Bütün kayakseverlerin bu manzara karşısında kaymasını tavsiye ediyoruz" dedi.