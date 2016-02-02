Bitlis'te seyir halindeki otomobil yandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te seyir halindeki otomobil, alev alarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Bitlis merkezden Tatvan ilçesine gitmekte olan Maşallah Kızılgül yönetimindeki 13 FA 310 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Üçyol Kavşağı mevkisinde yanmaya başladı.
Otomobilin alev alması sonucu sürücü Kızılgül ile araçtaki diğer 2 kişi, imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı.
Aracın yandığını gören çevredeki sürücüler, yangın tüpleriyle müdahale etti.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre aksadı.