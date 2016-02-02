Bitlis'te temel fotoğrafçılık kursu açılacak

BİTLİS (AA) - Bitlis Fotoğrafçılar Derneğince (BİFOD), 2. dönem temel fotoğrafçılık kursu düzenlenecek.

BİFOD Başkanı İskender Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl nisan ve mayıs ayında açtıkları birinci dönem temel fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamladıklarını anımsattı.

Yapılan talepler doğrultusunda dernek olarak yeni bir kurs daha açmaya karar verdiklerini bildiren Selçuk, şunlara yer verdi:

"Kursu teorik ve uygulamalı olarak ödüllü Bitlisli fotoğrafçı Özkan Olcay, fotoğrafçılıkta bilgisayar donanım ve yazılımları hakkında da bilişim uzmanı Emrah Kendilci eğitim verecek. Kursumuzu günümüz teknolojileri kullanılarak modern ortamda vereceğiz. Talepler doğrultusunda bu kursumuzu açmaya karar verdik. Başvuru önceliğine göre, kontenjanla sınırlı kursumuzda fotoğrafçılığa giriş, fotoğraf makineleri ve ekipmanları, kompozisyon, çekim teknikleri, fotoğraf, ışık ve düzenleme konularında ayrıntılı eğitim verilecek. Teorik derslerimiz bittiğinde, uygulamalı eğitimlerimizi dış çekimlerle yapacağız."

Kursun son başvuru tarihinin 15 Şubat olduğunu, kurs günü ve saatini ise kursiyerlerle kararlaştıracaklarını belirten Selçuk, detaylı bilginin www.bifod.org internet sitesinden alınabileceğini ifade etti.