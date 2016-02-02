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Bitlis'teki 128 işyeri restore edilecek

Bitlis'teki 128 işyeri restore edilecek
Bitlis'teki 128 işyeri restore edilecek
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BİTLİS (AA) - "Bitlis Kalesi ve Çevresindeki İşyerlerinin Cephe Giydirilmesi ve Sağlıklaştırılması" Projesi Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaşar Demirci arasında imzalandı.

DAKA'nın 2015 yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası, Çekül Vakfı ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV) başvurusu yapılan ve desteklenmeye hak kazanan "Bitlis Kalesi ve Çevresindeki İşyerlerinin Cephe Giydirilmesi ve Sağlıklaştırılması" Projesi imzalandı.

Projeyle, UNESCO tarafından kırılgan miras olarak tanımlanabilecek nitelikte olan Bitlis Kalesi ve çarşısının restore edilerek daha etkin şekilde korunması, gerçekte bu varlıkların toplumsal kalkınmanın temelleri olduğu gerçeğinin uluslararası ve ulusal farkındalığını oluşturulması, rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenlemesi, altyapıları tamamlanarak halkın ortak kullanımına açık, nitelikli ve sağlıklı kentsel mekanların geliştirilerek kentsel yaşam kalitelerinin artırılması sağlamak amaçlanıyor.

Bitlis Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin ortak olduğu projeye, DAKA tarafından yüzde 70 hibe desteği sağlanacak. 3 milyon 630 bin lira bütçesi olan projenin 24 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan, yaptığı yazılı açıklamada, kentin 7 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

"Göreve gelmeden önce Bitlis'in tarihi ve kültürel kimliklerini ön plana çıkarmayı önümüze koyduk ve çalışmalarımızı bu yönde yaptık" diyen Olan, şöyle konuştu:

"Bitlis'in tarihini dünyaya tanıtacağız. Projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlimiz 7 bin yıllık bir tarihe sahip. Burası farklı kültür, inanç, kimlik ve etnik kökenlilerin yaşadığı bir kent. Bizler maalesef bu kentin tarihini değerlerini koruyamadık. Sahip çıkamadığımız bu miras gün her gün kaybolmaya yüz tuttu. Yaptığımız bu çalışmalarla kentimizin tarihini canlandırıyoruz. Kaybolmaya yüz tutmuş kentimizin kimliğini, inançlarını ve farklılıklarını ön plana çıkaracağız. Projeyle kent merkezindeki esnaflarımıza da turizm ve ekonomik kazanç anlamında katkı sağlanacak."

Kale altındaki 128 işyerinin iyileştirilmesi için önümüzdeki aylarda çalışma başlatacaklarını bildiren Olan, işyerlerinin çatı kısmı ve ön cephelerinin kalenin restorasyona uygun kaplanacağını ve ve kalede ışıklandırma yapılacağını ifade etti.

Bitlis'in sorunlarının çözümü konusunda birçok çalışma yapıldığını ve halen devam eden çalışmaların da bulunduğunu belirten Olan, "Projenin tamamlanmasıyla kente gelen turistler, kenttin 7 bin yıllık tarihinden memnun kalarak ayrılacak. Projemizin süresi 24 ay. Ancak çalışmaları hızlı şekilde yürüterek, yaz ayın bitirmeyi hedefliyoruz. Bitlis'in tarihi dokusunu dünyaya tanıtmak için mücadele edeceğiz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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