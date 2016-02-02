Ambulans helikopter "parmak bebek" için havalandı

BOLU (AA) - Bolu'da 22 haftalıkken 580 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, tedavi altına alınmak üzere Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle Ankara'ya gönderildi.

Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne başvuran 22 haftalık hamile Hümeyra Tataş, 580 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yenidoğan yoğun bakım servisinde yer olmadığı için bebeğin Ankara'ya sevk edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep etti.

Bebek, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin pistine inen ambulans helikopter ile Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bolu İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin erken doğumla dünyaya geldiğini belirterek, "Acil yenidoğan yoğun bakım ihtiyacımız vardı. Bizim hastanemizde bulunan yenidoğan yataklarımız dolu olduğu için Ankara'dan yer ayarladık. Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep ettik. Ambulans Bolu'ya 40 dakika içerisinde geldi ve bebeği Ankara'ya götürdü" ifadesini kullandı.

Arık, ülkede acil sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek "Türkiye geneline baktığımız zaman 14 tane ambulans helikopter, 3 tane ambulans uçak, 4 tane feribot ambulans var. Her ilimizde en az 50 tane ambulans bulunmakta. Acil sağlık hizmetlerinde büyük bir devrim yapıldı" dedi.











