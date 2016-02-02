Bolu'da gıda denetimi

BOLU (AA) - Bolu'da gıda denetimleri kapsamında 4 işletmeye 6 bin 176 lira para cezası kesildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu genelinde sahte ve bozuk gıda ürünlerine yönelik yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince oluşturulan müşterek ekiplerce denetim gerçekleştirildiği belirtildi.Şu ana kadar 62 iş yerinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, son tüketim tarihi geçmiş, küflenmiş ve bozulmuş 175 kilo kaşar peyniri ile krokan ürünleri ele geçirilen 4 işletmeye, 6 bin 176 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.















