Boluspor Teknik Direktörü Tekke:





BOLU (AA) - PTT 1. Lig takımlarından Boluspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, "Bu camianın 25 yıla yakın, belki de daha üzerinde bir üst ligde oynama arzusu var. Şehir takımı ve bunu da hak eden bir yer. Biz de bunun için buraya geldik ve inşallah başaracağımız düşünüyoruz" dedi.

Teknik direktör Cüneyt Karakuş'un yerine getirilen Fatih Tekke, kulüp tesislerinde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, Boluspor'u tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birinin teknik direktör Cüneyt Karakuş ve futbolcular olduğunu söyledi.

"Buraya gelişimizin bir sebebi var" diyen Tekke, "Bu camianın 25 yıla yakın, belki de daha üzerinde bir üst ligde oynama arzusu var. Şehir takımı ve bunu da hak eden bir yer. Biz de bunun için buraya geldik ve inşallah başaracağımız düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Başarının kolay olmadığını belirten Tekke, "Ligde puan ve oyun kalitesinde farklı şeyler olabiliyor. Bu ekiple birlikte güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada taraftarın ve şehrin yardımı çok önemli. Bunu da bekliyoruz. Buraya gelirken hayal ettiğimiz tabloyu inşallah çalışacağımız süre zarfında ve lig sonunda inşallah görürüz" şeklinde görüşlerini aktardı.

Transfer konusunda eksik olan yerler olduğunu, takıma 2 ya da 3 oyuncunun katılabileceğini belirten Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Burada önemli olan performansı ve kalitesiyle takıma güç katabilecek, maliyet olarakta kulübün bütçesine zarar vermeyecek oyuncular olacak. Kulübümüz bu konudaki gerekli çalışmaları yapmış. Yeni gelecek arkadaşlarımızında katkısı olacaktır. Bu ligde kadro yapısına baktığımız zaman bir şeyleri düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Düşünmek istemek yetmiyor. Başaracağımıza inanıyoruz ama tabi Allah da yardım edecek. Öyle inanıyoruz ve inancımız o yönde."