MHP Bolu İl Başkanı trafik kazası yaptı

BOLU (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın trafik kazası geçirdi.
MHP Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın idaresindeki 14 BT 734 plakalı pikap, Örencik köyü yol ayrımında yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile pikapta bulunan Harun Yetişir yaralandı. Yaralılar 112 Acil yardım ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yaralanan Mehmet Aydın ve Harun Yetişir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aynı noktada meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Mehmet Acar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
112 ekipleri kazadan kazaya koşarken Bolu'dan Göynük istikametine giden 14 BT 734 pikap sürücüsü Mehmet Aydın ve yanındaki Harun Yetişir takla atan araçlarından çıkarılarak Mudurnu ilçe hastanesine getirildi.Tedavi altına alındı