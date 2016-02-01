Burdur'da dolandırıcılık iddiası

BURDUR (AA) - Bucak ilçesinde bir vatandaşı dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.



İlçeye bağlı Karaaliler köyünde ikamet eden M.K ile irtibata geçen A.Y, yurt dışından getirilecek 1 milyon lirayı hesabına yatıracaklarını ve bu paradan kendisine yüzde 30 komisyon verileceğini söyledi.

Şüpheli, bunun için bir miktar paraya ihtiyaç duydukları ve M.K.'nın kendilerine 250 bin lira ödeme yapması gerektiğini belirtti.



Durumdan şüphelenen M.K, olayı jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 araçla Bucak ilçe merkezindeki bir banka şubesine gelen ve çok sayıda suç kaydı bulunan A.Y, A.G, A.A, B.K, Ö.K. ve E.G gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.