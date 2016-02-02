"Sulak alanlar donunca, kuş sayısı azaldı"

BURDUR (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Burdur, Isparta ve Antalya çevresinde yürüttüğü çalışmalarda, buz tutan sulak alanlar dolayısıyla kuş popülasyonunda geçen yıla göre azalma meydana geldiği belirlendi.

Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, ekiplerin Burdur ve Karataş göllerinin çevresinde teleskop ve dürbünle yaptıkları kuş sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.Sorumluluk alanlarındaki Burdur, Isparta ve Antalya'da her yıl ocak ayının ortalarından, şubat ayının ortalarına kadar kuş sayımı gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaztürk, bu yılki sayımlarda ortaya çıkacak rakamları şubat ayının sonunda ilgili genel müdürlüğe önceki yıllarla karşılaştırma yaparak sunacaklarını söyledi.Yılmaztürk, şöyle konuştu:"Eğer kuş sayımlarında önceki yıllara göre ciddi bir düşüş varsa bunun nedenlerini araştıracağız. Geçen yıl bu zamana kadar yaptığımız sayımlarda bölgede 500 bin rakamlarına ulaşmıştık. Bu yıl aynı dönemde 300 bin kadar kuş saydık. Bunun en önemli nedeni bölgemizdeki önemli sulak alanlar arasında yer alan Beyşehir, Eğirdir ve Kovada göllerinin buz tutmuş olmasıdır. Bu göller buz tutunca kuşlar beslenebilecekleri başka alanlara gidiyorlar."

- "Tedbirlerimizi alıyoruz"

Sorumluluk alanlarında 16 önemli sulak alan bulunduğunu dile getiren Yılmaztürk, bu alanları kuşların popülasyonları açısından incelediklerini kaydetti. Bu incelemede sulak alanların ve kuşların çevresinde baskı oluşup oluşmadığı, kaçak avcıların durumu hakkında da bilgiler edindiklerini vurgulayan Yılmaztürk, "Ekiplerimiz bölgede kuş sayımı yaparken bu konular üzerinde de çalışma yapıyorlar. Ekosistemin zarar görüp görmediğini gözlemliyorlar. Biz de onların verdiği bilgiler kapsamında tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.