Acil sağlık personeline hizmet içi eğitim

BURSA (AA) - 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Bursa İl Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen eğitim programı kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline "Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" veriliyor.



Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım ve hukuki boyutu ile sağlık personelinin sorumlulukları konusunda bilgiler aktarıldı.

25 kişilik gruplar halinde tüm 112 personeline verilmesi planlanan eğitimler, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.



Ocak ayı itibarıyla 560 personele eğitim verilirken, eğitimin 2016 yılı sonuna kadar il genelinde tüm 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline verilmesi planlanıyor.