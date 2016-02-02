Bayırbucak Türkmenlerine yardım

BURSA (AA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığınca temin edilen 6 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, Doğanbey Otoparkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde, özellikle de Suriye'de ateş, kan ve gözyaşı olduğunu söyledi.

Suriye halkının çok zor koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalıştığını dile getiren Torun, "Türkiye olarak nerede mazlum, mağdur varsa her zaman onların yanında olduk. Suriye'de bir yangın var ve biz de bu yangının söndürülmesine destek olmak için katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

Torun, Suriye halkının savaşın yanında bir de açlıkla mücadele ettiğini vurguladı.

Daha önce Bayırbucak Türkmenlerine üç tır insani yardım malzemesi gönderdiklerini hatırlatan Torun, "Bugün de 6 tır uğurluyoruz. Bursa, elinden geldiği kadar bu desteği veriyor ve her türlü yardıma hazır. Yardımlarımız artarak devam edecek. Bir an önce oradaki yangının sönmesini, Suriyeli kardeşlerimizin kendi vatanlarında huzur içinde yaşamalarını diliyoruz" diye konuştu.

Suriye'den kendilerine ulaştırılan ihtiyaç listesine göre yardımları hazırladıklarını anlatan Torun, ağırlıklı olarak gıda, giyecek, battaniye gibi eşyaların bulunduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan'ın da hazır bulunduğu tören, tırların yola çıkarılmasıyla sona erdi.