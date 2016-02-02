Beden eğitimi öğretmenleri AB projesiyle "en iyi" olma peşinde

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesinde (UÜ), "Beden Eğitimi Öğretmen Eğitiminde İyi Uygulamaların İncelenmesi: Avrupa Yaklaşımı" başlıklı toplantı yapıldı.



UÜ Spor Bilimleri Fakültesinin daha nitelikli beden eğitimi öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB) projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.



AB tarafından desteklenen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibesi sağlanan projenin ilk toplantısında yabancı konuklar da katıldı.

Çok verimli bir toplantı geçirdiklerini belirten proje koordinatörü Dr. Züleyha Avşar, ortakların ilk kez bir araya geldiğini ve beklenenin üzerinde oluşan pozitif bir sinerji ile çalışıldığını, daha şimdiden ortaklar arasında yeni projeler için fikirler ortaya çıktığını ifade etti.

