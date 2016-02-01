Bursa Valiliğine EMITT'ten ödül

BURSA (AA) - Bursa Valiliği, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) "En Etkin Organizasyon ve İşbirliği Ödülü"ne layık görüldü.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve turizm yatırımcıları ile Bursa'yı dünyanın en etkin "marka şehri" yapma yolunda başarılı organizasyonlara imza atıldığı vurgulandı.

Bursa Valiliğinin ödüllerine bir yenisini daha eklediği belirtilen açıklamada, Valiliğin EMITT 2016 Fuarı'nda "En Etkin Organizasyon ve İşbirliği Ödülü"ne layık görüldüğü kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, ödülde emekleri bulunan kuruluşlara ve proje ortaklarına teşekkür etti.