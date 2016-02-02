Bursa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Menteş'in kullandığı 16 KBH 52 plakalı kamyonet, Orhaniye Mahallesi Hamzabey Caddesi'ndeki kavşakta Ali Çelik idaresindeki 16 BDE 65 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Menteş yönetimindeki kamyonet, karşı şeride geçtikten sonra durabildi.
Olayda, araçlardaki Tuğba Doğucu (19) ile Merve (18) ve Muhammed Emin Şahin (14) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından kamyonetten çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.