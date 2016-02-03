Bursa'da jandarmadan asayiş uygulaması

BURSA (AA) - Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21 noktada yaptığı asayiş uygulamasında bazı suçlardan aranan 16 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerinde 21 noktada 27 asayiş, 9 trafik, 5 motosiklet, 3 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele timi ile 2 köpekli arama unsuru ve 10 bölge trafik ekibinin katılımıyla yol kontrol ve arama faaliyeti yapıldı.



Yol kontrol ve arama faaliyetinde, Bursa genelinde 3 bin 928 kişi ve bin 11 araç sorgulandı. Çalışmalar kapsamında bazı suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.



Uygulamada 50 kilogram sarma tütün ele geçirildi. Bir sürücüye ve araç sahibine sürücü belgesiz araç kullanma, kullandırma suçundan işlem yapılarak 3 bin 396 liralık idari yaptırım uygulandı.



Ayrıca sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

