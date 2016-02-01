Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'da, otomobilin yol kenarında park halindeki kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 54 yaşındaki Recep Kabak'ın kullandığı 16 FZ 518 plakalı otomobil, Bursa-Orhaneli karayolu Çamlıca Mahallesi mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 16 BS 449 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kabak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayı öğrenerek gelen Kabak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.