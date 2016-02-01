Bursa'da uyuşturucu operasyonları

BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince yapılan iki operasyonda 1,5 kilogram esrar ile 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramalarda, evin kömürlüğünde küçük çıkınlarda 1,5 kilogram esrar bulundu. Ekipler, evde bulunan R.G'yi (26) gözaltına aldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde günlük kiralanan bir apartman dairesinde arama yapan ekipler ise çay tabağına gizlenmiş 9 gram metamfetamin ele geçirdi. Evde bulunan S.T. (31) ile V.A'nın (38) üzerini arayan ekipler, S.T'nin çorabına saklanmış 1 gram metamfetamin buldu. S.T. ile V.A. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.