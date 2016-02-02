Bursa'daki silahlı saldırı

BURSA (AA) - Bursa'da geçen yıl nisan ayında bir kadının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan zanlı olay yerine getirilerek keşif yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Selamet Sokağı'nda meydana gelen ve otomobile silahla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk annesi Esra Gülyol'un ölümüyle ilgili Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam ediliyor.

Mahkeme heyetinin, tutuklu sanık O.Ö'nün duruşmada, kendisinin ateş etmediğini, sokakta siyah bir araç daha bulunduğunu ve bu aracın kendi otomobiline çarparak geçtiğini, Gülyol'un bu otomobilden açılan ateş sonucu öldüğünü iddia etmesi üzerine verdiği keşif kararı uygulandı.

Heyet, olayın gerçekleştiği sokakta iki aracın yan yana geçebilecek mesafe olup olmadığının tespiti için inceleme ve ölçümlerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından sokağa getirilen tutuklu sanık da keşif sırasında olay günü yaşananları anlattı.

Sanığın ifadesinden sonra heyet, Gülyol'un içinde vurulduğu aracın sahibi Nurettin G. ve diğer görgü tanıklarını da dinledi. Keşfin tamamlanmasının ardından tutuklu sanık, jandarma ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.