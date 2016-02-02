Bursaspor ara transfer dönemini hareketli geçirdi

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyemeyen Bursaspor, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer döneminde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi dün sona erdi. Yeşil-beyazlı kulüp, özellikle bu dönemin son gününü hareketli geçirdi.

Daha önce eski futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı Çin kulübü Beijing Guoan'dan transfer eden Bursaspor, Josue ile yollarını ayırdı.

Bursa temsilcisi, transferin son gününde ise Galatasaray'dan Jem Paul Karacan ve Trabzonspor'dan Deniz Yılmaz'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadı. Görüşmeler sonucu akşam saatlerinde Jem Paul ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Transfer döneminin bitimine dakikalar kala Deniz Yılmaz'la da anlaşıldığı yönünde kulüpten açıklama yapıldı.

Bursaspor, yine dün gece geç saatlerde genç futbolcu Doğanay Kılıç, İspanyol İsaac Cuenca ve Aydın Karabulut ile yolların ayrıldığı yönünde bilgi paylaşımında bulundu.