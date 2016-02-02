Bursaspor, Deniz Yılmaz'ı renklerine bağladı



BURSA (AA) - Bursaspor, Trabzonspor'dan Deniz Yılmaz'ı renklerine kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Deniz ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Deniz'in Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer edildiği belirtilen açıklamada, "Deniz, bu sezon sonuna kadar 1 milyon 320 bin garanti, 27 bin 333 lira maç başı, 2016-2017 sezonunda 1 milyon 470 bin garanti, 24 bin 411 lira maç başı, 2017-2018 sezonunda 1 milyon 640 bin garanti, 26 bin 764 lira maç başı, 2018-2019 sezonunda 1 milyon 900 bin garanti, 29 bin 414 lira maç başı ücret alacaktır" ifadelerine yer verildi.



