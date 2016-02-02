Bursaspor Kulübünden mali tablo açıklaması:



BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, son dönemde finans çevreleriyle bozulan ilişkilerin çözüm odaklı girişimler ve bu konuda somut ilerleme kaydedilmesi sayesinde yeniden düzelmeye başladığını bildirdi.

Kulübün internet sitesinden mali tablo ile ilgili yapılan açıklamada, son dönemde finans çevreleriyle bozulan ilişkilerin çözüm odaklı girişimler ve bu konuda somut ilerleme kaydedilmesi sayesinde yeniden düzelmeye başladığı belirtildi.

Yönetici katkılarıyla bir hayli gecikmiş olan futbolcu borçlarının ödemelerinin yapılması ve mali disiplinin sağlanması konusunda somut ve gerçekçi girişimlerin, ortaya çıkan bu pozitif gelişmenin ilk adımları olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Camianın yeniden kenetlenmesi, taraftarlarımızın da güven duygusu tesis edilince kulübüne, takımına daha güçlü bir şekilde sahip çıkması, kulübümüzün finansal açıdan kredibilitesinin artmasında ikinci ve önemli bir adım olarak kabul gördü. Bu çerçevede Aktifbank başta olmak üzere, finans sektöründeki aktörlerin gözünde Bursaspor'un pozisyonu da pozitif biçimde değişti. Nitekim Aktifbank'ın, şubat ayı içinde yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Bursaspor ile ilişkilerini yeniden değerlendirme kararı alması ve mali krizin ilk aşamasının geçilmesi konusunda kulübümüzün ortaya koyduğu gerçekçi ve sağlıklı ekonomik plana katkı yapması da bu değişimin göstergesidir.

Yönetim olarak, geçmiş dönemde ağır koşullar altında imzalanan sözleşmelerin de Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda iyileştirilmesi hususunda önemli gelişmeler kaydedileceğine inanıyoruz."