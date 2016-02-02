Bursaspor-Medipol Başakşehir maçına doğru

BURSA (AA) - Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeşil-beyazlı taraftarlar maç biletlerini yarın saat 10.00'dan itibaren Büyükşehir Belediye Stadı ile Bursa Atatürk Stadı Passolig Ana Bilet Gişesi, Merinos Stadyumu kombine ve bilet satış noktası, "www.passo.com.tr" web sitesi, aktif satış noktaları ve N'Kolay satış noktalarından temin edebilecek.



Biletler, VIP 1. ve 2. Balkon 200, Batı Alt Tribün 100, Doğu Alt ve Üst Tribün 40, Güney Kale Arkası (Teksas), Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün 20 liradan satılacak.

