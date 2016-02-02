Bursaspor'da kalıcı olmak istiyor

BURSA (AA) - VEDAT YÜCEBAŞ - Bursaspor'un "ara transfer" döneminin son dakikalarında renklerine kattığı 28 yaşındaki santrfor Deniz Yılmaz, yeşil-beyazlı kulüpte kalıcı olmak ve adının bu takımla anılmasını sağlamak için çok çalışacağını söyledi.

Transfer süreciyle ilgili gelişmeleri AA muhabirine anlatan Yılmaz, dün gecenin çok heyecanlı geçtiğini ve geç saatlerde imza aşamasına geldiklerini, kendisi için bir rüyanın gerçekleştiğini vurguladı.

Bursaspor'un teklifini öğrendikten sonra başka bir kulüp düşünmediğini dile getiren gurbetçi futbolcu, imza sonrası çok mutlu olduğunu ve gece Bursaspor formasıyla uyuduğunu ifade etti.

Yılmaz, iki hafta önce Trabzonspor formasıyla Bursaspor'a karşı oynadıkları müsabakada yeşil-beyazlı taraftarlara hayran kaldığını ve içinden, "Bu statta her hafta oynamak isterim" dediğini belirterek, sabırsızlıkla taraftarlarla tanışacağı günü beklediğini bildirdi.

Transferinin, son dakikalarda gerçekleştiğini ifade eden Deniz, "Olmayacak diye üzülüyordum ama sonunda gerçekleşti. Bursaspor'un başkanı, yöneticiler ve tüm camia yardımcı oldu ve Bursaspor ile sözleşme imzaladım" dedi.

Deniz, öncelikle takımın vazgeçilmez bir parçası olmak için çok çalışacağını dile getirdi.

"Bursasporlu Deniz Yılmaz" olarak anılmak istediğine işaret eden Yılmaz, "Başkanın, yönetimin, hocamızın, takım arkadaşlarımızın ve en önemlisi taraftarlarımızın isteklerini yerine getirmek ve başarılı olmak için çok çalışacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor'da her mevkide oldukça kaliteli oyuncular bulunduğunu kaydeden Deniz, şöyle devam etti:

"Bu takımın bir parçası olmak benim için büyük bir sevinç. Bursaspor'un ikinci yarıda çok iyi puanlar alacağına inanıyorum. Tabii bunu taraftarlarımızın desteğiyle yapabiliriz. Benim mevkimde de Necid, Sercan Yıldırım ve Tom De Sutter gibi önemli oyuncular var. Takım olarak çok güzel şeyler yapacağımıza kalpten inanıyorum. 3,5 yıllık sözleşme imzaladım ama amacım kalıcı olmak. 3,5 yıllık sözleşme başlangıç olsun. Allah'ın izniyle kariyerimi burada bitirmek istiyorum."

Golcü futbolcu, futbola Bayern Münih'in altyapısında başladığını anımsatarak, bu kulüpte çok ciddi tecrübeler edindiğini vurguladı.

Bursaspor'un her yıl A Milli Takım'a ciddi anlamda oyuncu desteğinde bulunduğuna da değinen Yılmaz, "İnşallah hocamızın da desteğiyle milli takım hedefine ulaşırım. Fransa'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Allah'ın izniyle A Milli Takım kadrosunda yer almayı çok isterim" ifadesini kullandı.





- "Ciddi miktardaki alacağından vazgeçti"

Menajer Erdem Karagöl ise Deniz Yılmaz'ın transfer döneminin bitimine 15 dakika kala imza attığını anlattı.

Deniz için başka kulüplerden de teklifler aldıklarının dile getiren Karagöl, şunları söyledi:

"Çok sayıda teklif vardı ama Deniz burada olmak istedi. Bursasporlu yöneticiler de çok istedi. Dün gece transfer neredeyse olmayacaktı. En son Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ile konuştuk. Deniz büyük bir fedakarlık göstererek ciddi miktardaki alacağından vazgeçti. Saat 23.45'te Trabzonspor'daki sözleşmemiz feshedildi ve mutlulukla, sevinçle, huzurla Bursaspor'a imzayı attık."