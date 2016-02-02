Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 6 Şubat Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Yıldırım Uran gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı oyuncular, dar alanda çabukluk ve pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Yeni transferler Jem Paul Karacan ile Deniz Yılmaz da idmana katıldı.
Bursaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun, "Yılın Teknik Direktörü Ödül Töreni" için İstanbul'da bulunduğu bildirildi.