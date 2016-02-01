Bursaspor'da transfer çalışmaları





BURSA (AA) - Bursaspor, transfer çalışmaları çerçevesinde Galatasaray'dan Jem Paul Karacan'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Jem Paul Karacan ve Galatasaray ile her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ayrıca, Aydın Karabulut'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği, genç oyuncu Doğanay Kılıç'ın da Gaziantepspor'a transfer olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübünden orta saha oyuncusu Jem Paul Karacan ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Aydın Karabulut'un sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiş ve Gençlerbirliği'ne transferi gerçekleştirilmiştir. Genç takım oyuncularımızdan Doğanay Kılıç ise 700 bin lira bonservis ücreti karşılığında Gaziantepspor'a transfer olmuştur. Aydın Karabulut ve Doğanay Kılıç'a kulübümüze vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz."