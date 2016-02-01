Bursaspor'dan transfer ücretleriyle ilgili bilgilendirme





BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, Pablo Martin Batalla için Çin kulübü Beijing Guoan'a 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedelinin dışında Batalla'nın sezon sonuna kadar 600 bin avro garanti para ve maç başı 9 bin 375 avro ücret alacağı kaydedildi.



Batalla'nın 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında ise 1 milyon 200 bin avro garanti, 8 bin 823 avro maç başı ücret alacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Galatasaray'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığımız Jem Paul Karacan için kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Futbolcunun kendisine 300 bin avro garanti, 5 bin avro ise maç başı ücret ödenecektir. Aydın Karabulut'un Ocak 2016 sonuna kadar kulübümüzden alacağı olan 160 bin 499 avronun, vadelere bölünerek kendisine ödenmesi konusunda anlaşılmış ve sözleşmesi feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.