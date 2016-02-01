Çapariyle köpek balığı yakaladı

BURSA (AA) - Mudanya ilçesinin Altıntaş mevkisi açıklarında arkadaşlarıyla avlanan Şükrü İlgaz'ın, istavrit tutmak için denize attığı çapariye yaklaşık 70 santimetre uzunluğundaki camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

İlgaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sık sık Mudanya açıklarında hobi amaçlı balık tutmaya çıktığını söyledi.

Balığı çapari ve oltayla tuttuklarını ifade eden İlgaz, köpek balığını kıyıdan 200-300 metre açıklarda yakaladıklarını anlattı.

İlgaz, çapariyi istavrit yakalamak için attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çapariyi defalarca attık ve istavrit yakaladık. En son çapariyi attığımızda çektiğimiz zaman bir ağırlık hissettik. Köpek balığının çapariye takılacağını tahmin etmiyorduk. Balığı çıkarıp baktığımızda köpek balığı olduğunu anladık. Keskin dişleri vardı. Çapariye dolaşmıştı. Balığa zarar vermeden çapariyi bıçakla kestik. Teknedeydik, daha sonra kıyıya çıktık. Fotoğrafını ve görüntüsünü çektikten sonra da onu denize bıraktık. Yavaş yavaş yüzerek gözden kayboldu."



