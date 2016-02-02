Eşini yaralayıp intihara teşebbüs ettiği iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin, tartıştığı eşini keserle yaraladığı ve daha sonra tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nde yaşayan Mehmet T. (54) ile eşi Tülin T. (50), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Mehmet T'nin, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tülin T'yi başına keserle vurarak yaraladıktan sonra komşusuna giderek eşini öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Eve giden komşular, yaralı buldukları Tülin T. için 112 acil servis ekiplerinden yardım talep etti. Tülin T, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada evin üst katına çıkan ve yüksek dozda tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Mehmet T. de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Mehmet T'nin hastaneye getirilmesinin ardından acil serviste yoğun şekilde tarım ilacı kokusu yayıldı. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının kokudan etkilenmesi üzerine acil servis tahliye edildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD İl Müdürlüğü çalışanlarınca acil serviste kimyasal ölçümler yapıldı. Ölçümlerde insan sağlığı bakımından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı tespit edilince acil serviste yeniden hizmet verilmeye başlandı.

İlk müdahalelerinin ardından Tülin T. Muradiye Devlet Hastanesi, Mehmet T. de Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mehmet T'nin iki çocuk babası olduğu ve Tülin T. ile üçüncü evliliğini yaptığı belirtildi.