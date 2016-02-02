Gemlik'te "Sevgi İzi Projesi" başladı

BURSA (AA) - Gemlik Kent Konseyi Engelli Meclisi, ülke genelinde başlatılan ve sosyal bir proje olan "Sevgi İzi Projesi"ni ilçede hayata geçirdi.



Gemlik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Gazi Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle engelli bireyler için bu projenin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Memiş, şunları kaydetti:

"Televizyoncu Müge Anlı, kaybolma ihtimali olanlar kişiler için bir sosyal proje hazırladı. Bu proje sayesinde zihinsel engelli, alzaymır ve benzeri rahatsızlıkları bulunan ve kaybolma ihtimalleri yüksek olan kişilere daha çabuk ulaşılması sağlanıyor. Projeye göre, kaybolma ihtimali yüksek olan kişilerin koluna sevgi izini belirten bir şifreli rakam işleniyor. 'Sevgi İzi Projesi' sistemi çok basit uygulamalarla gerçekleşiyor. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla Gemlik Kent Konseyine başvurup formu dolduracak. 'www.benibuldular.com' adresinden alınan numara hastamızın koluna dövme olarak işlenecek. Bu numara hastamızın güvencesi olacak. Kayıp kişiyi sokakta gören vatandaşlar kolundaki dövme numarası ile herhangi bir güvenlik birimine gittiğinde sistem üzerinden derhal ailesine ulaşılacak."

Kampanya kapsamında Gemlik'te 10 öğrenci ve iki yaşlının koluna "sevgi izi" işlendiği bildirildi.