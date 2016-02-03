Grip iki, nezle dört mevsim yakalıyor

BURSA (AA) - ÖMER ERİM BAŞTİMAR - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, nezle ve gribin zaman zaman karıştırıldığına değinerek, nezlenin her mevsim, gribin ise sonbahar ve kış aylarında görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Mıstık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nezle ve gribin halk arasında birbiriyle karıştırıldığını ancak bunların tamamen farklı hastalıklar olduklarını söyledi.

Nezlenin üst solunum yolu, burun, boğaz ve soluk borusunun viral bir enfeksiyonu olduğunu ifade eden Mıstık, "Halk arasında nezle ve grip zaman zaman karıştırılıyor. Nezle yılın her mevsiminde olur. Grip sonbahar ve kış aylarında görülür" diye konuştu.

Mıstık, soğuk algınlığı olarak da ifade edilebilecek nezleden korunmanın yolunun yok denebilecek kadar az olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"115'ten fazla nezle çeşidi var. Soğuk algınlığına sebep olan yüzlerce virüs var. Üst solunum yollarında, yani kulak burun boğazda virüslerle oluşan hastalıklara, 'soğuk algınlığı, nezle' diyoruz. Nezleden korunmanın yolu yok denebilecek kadar azdır. Her insan hayatı boyunca onlarca defa olmuştur. Bağışıklık sistemimiz hazırlıklı değilse mutlaka yakalanırız."



İnsanların, burunları akmaya veya aksırmaya başladığında genel olarak grip olduklarını düşündüklerini anlatan Mıstık, sadece aksırma ve burun akıntısıyla atlatılan hastalığın aslında nezle olduğunu vurguladı.

- Bulaşma yolları aynı



Mıstık, grip hastalarının nezle olanların aksine bu süreci daha ağır atlattığına değinerek, iki hastalık arasındaki farklılıkları şöyle sıraladı:

"Nezle 2-4 günde atlatılabilir. Gripte bu süre 10 güne kadar çıkabiliyor. Nezle ayakta atlatılır, grip olan kişi çoğunlukla hastaneye başvurma ihtiyacı duyar. Grip, doktor ve ilaç desteği almadan zor geçiyor. Grip sonbahar ve kış aylarında görülürken, nezle her mevsim görülür. Grip zatürreye çevirebilir, nezle de bu ihtimal çok zordur. Grip kas ağrılarıyla seyrederken, nezlede pek fazla görülmez. Gripte kusma görülmez, nezle olan kişi kusabilir. Her ikisinin ana ortak kısmı ise burun veya ağız yoluyla giren zerrelerle insana bulaşmasıdır. Öksürme, aksırma ve boğaz ağrıları da her iki hastalığın ortak yanıdır."

Kış aylarında, solunum yolu hastalığı yapan çok sayıda virüsün bulunduğuna dikkati çeken Mıstık, Influenza, Koksaki, Corona gibi virüslerin nezle ve grip virüslerinden çok daha tehlikeli olabileceğini, bu tür virüslerin bazı gruplarda zatürreye yol açarak, hastayı ölüme götürebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Mıstık, bu tür hastalıklarla mücadelede en önemli konunun vücut direnci olduğuna işaret ederek, "İnsanların bu tür bulaşıcı veya mevsimsel hastalıklardan korunmaları için en önemli etken, vücut dirençlerini kuvvetli tutmalarıdır" ifadelerini kullandı.