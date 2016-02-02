Kanserden ölen subayın cenazesi İnegöl'de defnedildi

BURSA (AA) - Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 37 yaşında hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli Hava Uçak Bakım Kurmay Binbaşı Öztürk Evdalı'nın cenazesi, İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda görev yapan Evdalı, 10 aydır tedavi gördüğü GATA Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Bir çocuk babası Evdalı için memleketi İnegöl'de resmi tören düzenlendi. Evdalı'nın naaşı, Turgutalp Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbullu Hasan Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Evdalı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bursa Işıklar Askeri Lisesi Komutanı Kurmay Albay Latif Özgen, Bursa Merkez Karakol Komutanı Jandarma Yarbay Osman Özdemir, İnegöl Garnizon Komutanı Binbaşı Kerim Kazanasmaz, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, Bursa İnzibat Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdullah Mülazimoğlu, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, İnegöl Emniyet Müdürü Şükrü Kaplan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından yetkililer ile vatandaşlar katıldı.