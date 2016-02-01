Mudanya'da iş kazası: 1 yaralı

BURSA (AA) - Mudanya ilçesinde, bir apartmanın çatısında anten takmaya çalışırken havalandırma boşluğuna düşen elektrik ustası yaralandı.
Alınan bilgiye göre, elektrik ustası Fatih Güven, Ömerbey Mahallesi Özdemir Sokağı'nda bir binanın çatısında anten takmaya çalışırken bir anda dengesini yitirerek apartman boşluğuna düştü.
Olayda yaralanan Güven, itfaiye ve Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri tarafından birinci katın apartman boşluğuna bakan duvarı delinerek kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güven'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.