Osmangazi Belediyesinden engellilere sanat kursu

BURSA (AA) - Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi'nde (OBAM) kurslara katılan engelliler, el sanatları ürünleri yaparak bireysel becerilerini geliştiriyor.



Engelli vatandaşları hayata kazandırmak için faaliyet gösteren OBAM, engelli gençlere yönelik el sanatları kursları düzenliyor. Perşembe ve cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen kurslarda her dönem 30 öğrenci eğitim alıyor.



Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde görevli el sanatları öğretmeni Derya Kuyumcu, yaptığı açıklamada, el sanatları kurslarına katılan engelli gençlerin öz güvenlerinin arttığını belirterek, "Kurslara katılan engelli gençlerimize keçe aksesuarları, takı tasarımları, ahşap süslemeler gibi el sanatları eğitimi veriyoruz. Bu kurslara katılan engelli gençlerimiz, güzel vakit geçirerek mutlu oluyorlar. Birbirinden güzel el işi ürünleri yaptıklarında kendilerine olan öz güvenleri artıyor ve evlerine yüzleri gülerek dönüyorlar" ifadelerini kullandı.