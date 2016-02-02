Simitçi, otel odasında ölü bulundu

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir kişi otel odasında ölü bulundu.
İddiaya göre, Kent Meydanı'ndaki bir otele pazar gecesi giriş yapan Murat Güllüoğlu'nun (31), uzun süre odadan çıkmaması üzerine şüphelenen görevliler, durumu polise bildirdi.
Otelin üçüncü katındaki odaya çilingir yardımıyla giren polis ekipleri, Güllüoğlu'nu yatağında ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, vücudunda darp izine rastlanmayan Güllüoğlu'nun, bir gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Güllüoğlu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Simitçi olduğu öğrenilen Güllüoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.