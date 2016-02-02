UİB'in ocak ayı ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, birlik kanalıyla yapılan ihracatın ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,42'lik düşüşle 1 milyar 566 milyon dolara gerilediğini bildirdi.

Sabuncu, ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, 2016-2018 Orta Vadeli Program kapsamında revize edilen ihracat rakamlarına dikkati çekti.

Türkiye'nin ihracat odaklı bir büyüme modelini benimseyen şekilde tavır almasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sabuncu, "Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı her geçen gün artmakta ve bu durum ekonomimizin büyümesine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. İhracata dayalı bir büyümeyi iyiden iyiye benimseyen Türkiye, önümüzdeki dönemde ihracatçıların daha fazla desteklenmesiyle Orta Vadeli Program'da yer alan ihracat hedeflerini yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sabuncu, Orta Vadeli Program'da revize edilen ihracat hedeflerine ulaşmak için birtakım reformlara ihtiyaç duyulduğunu, bu reformların ihracatçıların önünü görmesi açısından ciddi önem arz ettiğini ifade ederek, "İhracatçılar önümüzdeki dönemde daha fazla destek bekliyor" görüşünü aktardı.



Türkiye ekonomisinin büyümesinde ihracat katkısının sürekli pozitif olması gerektiğine değinen Sabuncu, ihracatı artıracak olan en önemli adımın yeni pazarlara açılmak olduğuna işaret etti.

Sabuncu, tasarım ve markalaşmaya harcanan mesainin artırılması gerektiğine de değinerek, şunları kaydetti:

"Türk ihracatçısının belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için Ar-Ge, inovasyon ve yüksek katma değerli ürün ihracatına ağırlık vermesi gerekiyor. Bu bağlamda sanayicilerin desteklenmesi şart. 14 Ocak'ta açıklanan Ar-Ge Reform Paketi'ni bu alanda atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Tasarım ve markalaşmayı merkezine alan bir üretim sisteminin yaygınlaşmasıyla Türkiye, her sektördeki hedeflerini yakalayacaktır."

UİB kanalıyla yapılan ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Sabuncu, "2016'nın ilk ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,42 düşüş göstererek, 1 milyar 566 milyon dolar olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.

- Sektörlere göre ihracat

UİB bünyesindeki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,12'lik bir düşüşle, 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 6,75 azalarak 18,4 milyar dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ocak ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,73'lük düşüşle 96,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 13,92 düşerek 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı da ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,71'lik artışla 41,8 milyon dolarla ulaştı. UHKİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 10,92 düşerek 501 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ocak ayı ihracatı ise yüzde 5,92'lik azalışla 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB'in 12 aylık ihracatı, yüzde 11,37'lik düşüşle 164,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında ihracatı yaklaşık yüzde 28,37'lik düşüş gösteren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 1,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 2,50'lik artışla 104,1 milyon dolar oldu.



UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,08'lik azalışla 108,5 milyon dolar olarak açıklandı.



