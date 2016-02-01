Uludağ Üniversitesinden "gürültü kirliliği" eğitimleri

BURSA (AA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) tarafından okullarda "gürültü kirliliği" eğitimleri verildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, UÜ tarafından başlatılan TÜBİTAK projesi kapsamında seçilen 4 okulda öğrencilere gürültü kirliliğinin insanı yavaş ve sinsice etkileyen çok tehlikeli bir kirlilik olduğu, resimler ve çizgi film eşliğinde gösterildi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mızrap Bulunuz, okullarda yapılan ölçümlerde ders sırasında 72 desibel düzeyindeki gürültü oluştuğunu, bunun bir elektrik süpürgesinin çıkardığı gürültüye eşit olduğunu, teneffüs sırasında ölçülen 87 desibel düzeyindeki gürültünün ise büyük bir beton kırma matkabının çıkardığı gürültüye eşdeğer olduğunu belirtti.

Bulunuz, bu seviyenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eğitim tesisleri için belirlediği 45 desibel sınırının oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Gürültünün kirliliğinin yetişkin ve yaşlıları değil, aslında gelişimini tamamlamamış çocuk ve gençleri daha olumsuz etkilediğini aktaran Bulunuz, "Bu seviyede gürültüye maruz kalanlarda geçici veya kalıcı işitme kaybı, tekrarlayan kulak iltihabı, mutsuzluk, halsizlik, yorgunluk, stres, dikkat dağınıklığı ve düşünme gücünün zayıflaması gibi sonuçlar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.