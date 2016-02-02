Uludağ'da mahsur kalan genci jandarma kurtardı

BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yoğun sis ve kar nedeniyle mahsur kalan 23 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Uludağ 1'inci Gelişim Oteller Bölgesi İtalyan Pisti'nde kayak yapan tatilci S.K'nın kar ve yoğun sis nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kişinin yerini coğrafi konum belirleme sistemi aracılığıyla tespit etti.
Kısa sürede S.K'nın bulunduğu bölgeye intikal eden ekipler, tatilci genci kurtardı.
S.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.