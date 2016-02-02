Anne ile kızının sokak hayvanları için yaptığı barınaklar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yaşayan anne ve kızının sokak hayvanlarının kış soğuğunda üşümemesi için kartondan yaptığı ve şehrin farklı yerlerine koyduğu barınaklara zarar verildi.

Evlerinde 5 kedi besleyen 50 yaşındaki Fatma ile kızı Ayşe Nur Darendeli, havaların soğumasıyla sokakta yaşayan hayvanlar için karton, naylon ve yapıştırıcıyla yaptıkları küçük hayvan barınaklarını şehrin çeşitli yerlerine yerleştirmişti. Barınakların çeşitli zamanlarda tahrip edilmesi veya alınması anne Fatma Darendeli ile kızını üzdü.

Fatma Darendeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğuması nedeniyle kızıyla evde barınak yaptıklarını dile getirdi. Barınakların üzerine yazı yazdıkları halde zarar verildiğini ya da alındığını belirten Darendeli, şöyle konuştu:

"Üzerine 'kediler içindir, soğukta üşümemeleri içindir' diye yazı yazdık, yine de alıp götürdüler. Tekrar yapıyorum, zarar veriyorlar. Alan insanın da işine yaramaz bunlar. Neden böyle yapıyor insanlar, akıl erdiremedim. Üzülüyorum. Yaptıklarımız ya kullanılamaz hale getiriliyor ya da alınıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çankırı Şubesinin getirdiği kulübeyi bile aldılar."

Mama kaplarının da alındığını anlatan Darendeli, bölgedeki bazı insanların kedi evlerine ve mama kapları konulmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

İnsanların duyarlı olmasını isteyen Darendeli, "Büyüklerden hiç destek görmedik ama çocuklar, üniversiteli gençlerimiz bile destek olmuyor. Emeğe saygı, hayvana duyarlılık yok. Onların da bir can olduğunu umursamıyorlar" dedi.

Kedilerin mamaya ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Darendeli, evdeki kedilerine kendi imkanı ile yiyecek aldığını ama dışarıdakilerin yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Darendeli, yetkililerden yaptıkları barınaklara zarar verenlerin bulunmasını istedi.